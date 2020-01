Hauptbahnhof war gesperrt : Polizei veröffentlicht Mitschnitt nach erneuter Bombendrohung in Bonn

Polizei veröffentlicht Mitschnitt nach erneuter Bombendrohung in Bonn

Erneut ist am Dienstagabend bei der Polizei eine Bombendrohung eingegangen. Foto: Axel Vogel

Bonn Die Polizei Bonn hat am Dienstagabend nach einer Bombendrohung erneut den Hauptbahnhof sperren müssen. Gegen 23 Uhr kam dann die Entwarnung: Es wurde kein verdächtiger Gegenstand gefunden. Die Polizei veröffentlichte nun einen Mitschnitt des Drohanrufes und gibt nähere Infos dazu, von wo aus dieser abgesetzt wurde.

Erneut hat die Bonner Polizei eine Bombendrohung für den Bonner Hauptbahnhof erhalten. Am Dienstagabend sei diese telefonisch gegen 18.30 Uhr eingegangen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam der Drohanruf aus der Telefonzelle am Bischofsplatz. Die Polizei veröffentlichte den Mitschnitt des Drohanrufes und sucht nach Zeugen, die Beobachtungen im Bereich der Telefonzelle am Bischofsplatz gemacht haben oder meinen, die Stimme zu erkennen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 zu melden.