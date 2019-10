Historische Bahn in Bonn : Bönnsche Bimmel tritt letzte Reise an

Bönnsche Bimmel tritt letzte Reise an

Historische Bahn in Bonn

Bonn Der „Bönnsche Bimmel“ getaufte Bahnwagen war viele Jahrzehnte auf Bonner Schienen im Einsatz - auch wenn die „Bimmel“ zuletzt nur bei Sonderfahrten zu sehen war. Nun trat sie ihre letzte Fahrt an, hat aber bereits einen neuen Verwendungszweck.

Die längst „Bönnsche Bimmel“ getaufte Bahn haben einige Bonner vielleicht noch in Erinnerung, als sie zwischen Bonn und Mehlem pendelte. Weniger möglicherweise sogar noch, als sie auf der Strecke zwischen Bonn und Bad Godesberg als Beiwagen im Einsatz war. Die gewöhnlichen Aufgaben einer Stadtbahn übernimmt die „Bimmel“ aber schon seit mehr als 50 Jahren nicht mehr. Am Mittwochvormittag trat sie ihre letzte Reise an, um im Hostel Basecamp Bonn ihre endgültige Ruhe zu finden.