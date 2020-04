Unfall in Bonn-Poppelsdorf : BMW-Fahrerin fuhr in Eingangstür eines Mehrfamilienhauses

Bonn-Poppelsdorf Am Sonntagabend ist eine BMW-Fahrerin in Bonn-Poppeldorf in eine Eingangstür eines Mehrfamilienhauses gefahren. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gefahren. Die Tür wurde erheblich beschädigt.



Eine Autofahrerin ist am Sonntagabend mit ihrem Wagen in den Hauseingang eines Mehrfamilienhauses an der Straße Im Wingert in Bonn-Poppelsdorf gefahren. Anrufer hatten gegen 20.30 Uhr Polizei und Feuerwehr alarmiert, die Frau verletzte sich bei dem Unfall nach Angaben der Polizei leicht. Wie Feuerwehr und Rettungsdienst mitteilten, war die Frau noch selbst aus dem Unfallauto ausgestiegen. Da jedoch sämtliche Airbags ausgelöst hatten, wurde sie in einem Rettungswagen untersucht und anschließend in ein Krankenhaus zur weiteren medizinischen Untersuchung gebracht.

Die Geschwindigkeit des Unglückfahrzeugs könne nach Angaben der Polizei vor Ort nicht sehr hoch gewesen sein, da vom Startpunkt des Wagens bis zur geschädigten Tür nur zehn bis 20 Meter Platz gewesen sei. Die Beschleunigung habe aber ausgereicht, um die Tür erheblich zu beschädigen. Der Eingang musste von den herbeigerufenen Einsatzkräften mit ein bis zwei Baustützen vorsorglich abgesichert werden. „Es konnte schnell festgestellt werden, dass die Statik des Gebäudes nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde“, teilten Feuerwehr und Rettungsdienst mit, die mit rund 30 Einsatzkräften ausgerückt waren.

Die Einsatzkräfte sicherten zunächst das Auto und zogen es schließlich durch Einsatz der maschinellen Zugeinrichtung des Rüstwagens über eine Umlenkrolle aus dem Hauseingang. Die Wehrleute leuchteten die Unfallstelle aus. Lose Mauerteile wurden im Anschluss entfernt.