Unfall in Bonn-Poppelsdorf : BMW-Fahrerin fuhr frontal in Eingangstür eines Mehrfamilienhauses

Foto: Matthias Kehrein

Bonn-Poppelsdorf Am Sonntagabend ist eine BMW-Fahrerin in einer Wohnstraße in Bonn-Poppeldorf in eine Eingangstür eines mehrfamilienhauses gefahren. Die Frau wurde dabei leicht verletzt.



Gegen 20.30 Uhr hat es an einem Mehrfamilienhaus in der Poppelsdorfer Straße „Im Wingert“ ordentlich gescheppert. Aus noch ungeklärter Ursache war eine BMW-Fahrerin in die Eingangstür des Hauses gefahren. Die Frau verletzte sich dabei laut Angaben der Polizei leicht und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus zur weiteren medizinischen Untersuchung gebracht.

Die Geschwindigkeit des Unglückfahrzeugs kann nach Angaben der Polizei vor Ort nicht sehr hoch gewesen sein, da vom Startpunkt des Wagens bis zur geschädigten Tür nur zehn bis 20 Meter Platz gewesen sei. Die Beschleunigung hat aber ausgereicht, um die Tür erheblich zu beschädigen. Der Eingang musste von den herbeigerufenen Einsatzkräften mit ein bis zwei Baustützen vorsorglich abgesichert werden.

Foto: Matthias Kehrein