In der Endenicher Harmonie : Bläck Fööss geben Zusatzkonzert in Bonn

Foto: Thomas Ahrendt Die Bläck Fööss treten im kommenden Frühjahr zweimal in der Harmonie auf.

Bonn Für Fans der Bläck Fööss gibt es gute Nachrichten: Die kölsche Mundartband gibt am 31. März 2020 ein Zusatzkonzert in der Endenicher Harmonie. Der Auftritt am 1. April ist bereits ausverkauft.

Aufgrund der großen Nachfrage geben die Bläck Fööss am 31. März 2020 ein weiteres Club-Konzert in der Endenicher Harmonie. Der Auftritt am 1. April ist bereits restlos ausverkauft. Beide Auftritte finden anlässlich der Jubiläums-Tour zum 50-jährigen Bestehen der Gruppe statt.

Die 1970 gegründete Mundartband hat in der Zeit ihres Bestehens bisher nicht weniger als 43 Alben veröffentlicht. Viele Songs aus ihrem weit mehr als 400 Titel umfassenden Fundus sind längst nicht nur in rheinischen Gefilden zu Evergreens geworden. Lieder wie „Drink doch eine met“, „En unserem Veedel“ oder „Bye, Bye, My Love“ gehören fest zum kölschen Liedgut. Zum 50. Geburtstag der Fööss soll im kommenden Jahr ein Jubiläumsbuch erscheinen.

Karten für das Konzert am 31. März gibt es in den Bonnticket- Shops bei Mr. Music (Bonn), Bücher Bosch (Bad Godesberg), Extra-Blatt (Siegburg) und der Mayerschen Buchhandlung in Sankt Augustin – auch direkt auch in der Harmonie, Frongasse 28-30.