Auszeichnung in Bonn : Biochemiker erhält Preis für Alzheimer-Forschung

Bonn Der Münchener Christian Haass wurde auf dem Venusberg in Bonn mit dem Hartwig-Piepenbrock-Preis 2019 ausgezeichnet. Der Forscher beschäftigt sich mit einem Eiweißstoff, der bei Menschen zu Alzheimer führt.

Für seine wegweisende Forschung molekularer Mechanismen in der Alzheimer-Erkrankung hat der Münchener Biochemiker Christian Haass am Montagabend den mit 60 000 Euro dotierten Hartwig Piepenbrock-DZNE Preis 2019 erhalten. Haass ist Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Sprecher des dortigen Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen (kurz: DZNE). Durch die Preisverleihung im Hörsaal des Venusberg-Campus I führte der Bonner Mediziner und Kabarettist Eckart von Hirschhausen.

"Christian Haass zählt weltweit zu den führenden Experten für die molekularen Mechanismen der Alzheimer-Erkrankung", so Pierluigi Nicotera, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) in seiner Laudatio. Er habe die Grundlagen für neue Ansätze in Therapie und Diagnose der Alzheimer-Erkrankung geschaffen und damit deren Erforschung in den vergangenen 30 Jahren maßgeblich geprägt. Olaf Piepenbrock ergänzte, dass die Auszeichnung auch dazu diene, Öffentlichkeit für Alzheimer und andere neurodegenerative Erkrankungen zu schaffen. Er wisse durch seinen betroffenen Vater, wie schwer es sei, darüber zu sprechen.