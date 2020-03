Mann in Beuel getötet : 39-Jähriger steht nach Tötungsdelikt unter Tatverdacht

Mann in Beuel getötet

In einer Wohnung in Beuel ist ein Mann getötet worden, die Polizei ermittelt. Foto: Peter Kölschbach

Bonn In Beuel ist am Dienstagabend ein Mann angegriffen und getötet worden. Eine Mordkommission ermittelt.

Ein dringender Tatverdacht im Falle des getöteten 32-Jährigen in Beuel hat sich gegen einen 39-Jährigen ergeben. Dieser war nach der Tat festgenommen worden. Es handelt sich nach Angaben der Polizei um den Bewohner der Wohnung, in dem sich die Tat zugetragen hatte. Der Tatverdächtige hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Am Dienstagabend war ein Mann in der Schevastesstraße in Beuel angegriffen und getötet worden. Nach GA-Informationen handelt es sich bei dem Opfer um einen 32-jährigen Mann aus Polen. Wie die Polizei auf GA-Anfrage mitteilte, hatte es zuvor eine Auseinandersetzung gegeben. Laut Polizeiangaben alarmierten Nachbarn die Polizei, nachdem sie gegen 17.35 Uhr Hilferufe und Geräusche aus einer Wohnung des Hauses gehört hatten.