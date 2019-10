Festnahme in Bonn : Betrunkener bricht mehrere Autos in Endenich auf

Betrunkener bricht mehrere Autos in Endenich auf

Festnahme in Bonn

Bonn Die Polizei hat am Mittwochmorgen in Bonn-Endenich einen 55-Jährigen vorläufig festgenommen. Zeugen hatten zuvor beobachtet, wie der alkoholisierte Mann mehrere Autos aufbrach.

Mehrere geparkte Autos aufgebrochen und beschädigt hat am frühen Mittwochmorgen ein Mann in der Hainstraße in Bonn-Endenich. Wie die Polizei mitteilt, entwendete der alkoholisierte Mann auch Gegenstände aus den Pkw.