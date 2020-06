Betrugsmasche : Vermehrt Anrufe von falschen Polizisten in Bonn und der Region

Bonn In Bonn und der Umgebung haben Betrüger am Montag wiederholt versucht, Geld zu erbeuten, indem sie sich als Polizisten ausgegeben haben. 25 solcher Anrufe wurden der Polizei gemeldet.

Wie die Bonner Polizei mitteilt, haben sich am Montag wiederholt Betrüger am Telefon als Polizisten ausgegeben. Der Einsatzleitstelle in Bonn wurden allein an diesem Tag rund 25 Anrufe gemeldet. Die Betrüger riefen dabei Haushalte von Wachtberg-Niederbachem über die Stadtbezirke Bad Godesberg und Bonn bis nach Beuel an. Bislang sei es aber in keinem Fall zur Aushändigung von Bargeld oder Schmuck gekommen, heißt es.