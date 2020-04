Einsatz am Bertha-von-Sutter-Platz : Bauarbeiten lösen Feueralarm in Hotel in Bonn aus

Die Feuerwehr rückte am Donnerstag an den Bertha-von-Suttner-Platz aus. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Die Feuerwehr ist am Donnerstagmittag mit mehreren Fahrzeugen und einer Drehleiter in die Innenstadt ausgerückt. An einem Hotel am Bertha-von-Suttner-Platz ist der Feueralarm ausgelöst worden. Zu löschen gab es aber nichts.



Feuerwehr und Polizei sind am Donnerstagmittag an den Bertha-von-Suttner-Platz in der Bonner Innenstadt ausgerückt. Einsatzziel der Rettungs- und Einsatzkräfte war ein Hotel, in dem die Brandmeldeanlage Alarm geschlagen hatte. Die Wehrleute der Löscheinheit gingen mit voller Montur und Mundschutzmasken in das Gebäude, stellten aber schnell fest, dass kein Brand ausgebrochen ist.