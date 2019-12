Schonende Regulierung des Tierbestandes : Bekommt die Bonner Innenstadt ein Taubenhaus?

Michael Bongard macht regelmäßig das Taubenhaus an den Kammerspielen in Bad Godesberg sauber. Foto: Nicolas Ottersbach

Bonn Die Linken fordern eine schonende Regulierung des Taubenbestandes in der Bonner City. Vorbild ist das Taubenhaus in Bad Godesberg. Der Hauptausschuss entscheidet diesen Donnerstag darüber.

An diesem Donnerstag soll der Hauptausschuss entscheiden, ob in der Bonner City ein Taubenhaus errichtet wird. Das hatten die Linken in der vorangegangenen Sitzung für den Bereich zwischen dem Bonner Busbahnhof und dem Hauptgebäude der Universität beantragt. „Angesichts der hohen Population von Stadttauben besteht ein großer Bedarf einer schonenden Regulierung, um Tierleid abzumildern und auch nicht unbeträchtliche Kosten für Stadt und Stadtwerke für zusätzliche Reinigungskosten und Vergrämungsmaßnahmen zu reduzieren“, argumentierte Hanno Raußendorf. Dazu sei in Abstimmung mit dem Tierschutzverein Bonn und der Bonner Taubenhilfe ein Vorschlag für die spätere Betreuung des Taubenhauses zu entwickeln.

Daraufhin schloss sich die Mehrheit im Umweltausschuss jedoch erst einmal dem Ergänzungsantrag der SPD-Fraktionsvorsitzenden Angelika Esch an. Der fordert, die Verwaltung möge auf der Sitzung am Donnerstag beziffern, welche Schäden und in welcher Höhe Reinigungskosten im Bereich des Bonner Zentrums überhaupt durch Tauben verursacht werden und ob diese Schäden ein vergleichbares Ausmaß hätten wie seinerzeit am Godesberger Theaterplatz. Die Verwaltung hatte 2012 nach jahrelangem Druck Godesberger Geschäftsleute auf dem Dach des Schauspielhauses ein Taubenhaus errichtet. Die Linken zogen nun diesen Taubenschlag als positives Beispiel für eine schonende Eindämmung der Population auch in Bonn heran.

Taubenfüttern in Bonn verboten Kot verursacht erhebliche Schäden in der Stadt Wegen ihrer unkontrollierten Vermehrung sind Tauben auch in Bonn zum Problem geworden. Gründe sind die günstigen Ernährungsmöglichkeiten durch Speisereste, Abfälle und Vogelfutter, sodass sich die Tiere nicht mehr auf die Futtersuche konzentrieren müssen, ganzjährig brüten und im Jahr durchschnittlich fünf Junge großziehen können. Zum Wohl von Tier und Mensch hat die Stadt daher das Taubenfüttern verboten. Ein Verstoß kann ein Bußgeld von bis zu 1000 Euro nach sich ziehen. Tauben können Träger von Krankheitserregern sein. Ihr Kot kann durch seine aggressiven Eigenschaften zu erheblichen Schäden an Gehwegen und Gebäuden führen.

Auf GA-Anfrage antwortete Jürgen Bruder, Vorsitzender von Bad Godesberg Stadtmarketing, dass ihm keine Klagen von Geschäftsleuten rund um den Theaterplatz mehr bekannt seien. „Die Taubenplage ist aus dem aktuellen Beschwerdeblock verschwunden.“ Wenn das Thema auch in Bonn virulent sei, „kann unser Beispiel sicher hilfreich sein.“ Auch die Verwaltung bestätigte auf Anfrage, dass der Betrieb des Godesberger Hauses zu einer Befriedung zwischen Taubenliebhabern und -gegnern geführt habe. Die dort angesiedelten Vögel würden durch die Arbeitsgemeinschaft Stadttauben Bonn ehrenamtlich betreut, erläuterte Kristina Buchmiller vom Presseamt. Das umfasse den Austausch der Eier durch Ei-Attrappen zur Eindämmung der Population sowie eine artgerechte Fütterung der Tiere. Dazu komme die Reinigung der Nistplätze im Haus, wo der größte Teil des Taubenkots anfalle.

