Neue Episode des Crime-Podcasts : Bei „Akte Rheinland“ geht es um jugendliche Straftäter in Bonn

Bei „Akte Rheinland“ geht es um jugendliche Straftäter in Bonn

Am Donnerstag erscheint eine neue Folge des GA-Crime-Podcasts „Akte Rheinland". Diesmal wird das Thema „Jugendliche Intensivtäter" aufgegriffen - auch vor dem Hintergrund der tödlichen Prügelattacke auf Niklas Pöhler.

Nachdem der Tod Niklas Pöhlers bereits in Episode 7 aufgegriffen wurde, ist GA-Reporterin Ayla Jacob erneut bei „Akte Rheinland“ zu Gast. Die auf Polizei- und Sicherheitsthemen spezialisierte Journalistin spricht mit den Redakteuren Andreas Dyck und Anna Maria Beekes über jugendliche Intensivtäter in Bonn - also Menschen unter 21 Jahren, die wiederholt straffällig werden.