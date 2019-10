Millionengräber : Steuerzahlerbund prangert „Verschwendung“ in Bonn an

Steuerzahlerbund prangert „Verschwendung“ in Bonn an

Bonn In seinem neuen Jahrbuch brandmarkt der Bund der Steuerzahler erneut Fälle von freigiebigem Umgang mit Steuergeld. NRW ist zehn Mal vertreten, Bonn und Köln gleich jeweils zwei Mal. Teurer als gedacht wird es meist, wenn der Staat bauen lässt.

Als Steuerverschwendung prangert der Bund der Steuerzahler in seinem neuen Schwarzbuch zehn Fälle in Nordrhein-Westfalen an. Titel: „Die öffentliche Verschwendung“. Teurer als geplant wird es meistens dann, wenn der Staat bauen lässt. So seien die Kosten etwa für die Bonner Beethovenhalle - bereits im vergangenen Schwarzbuch erwähnt - weiter in die Höhe geklettert.