Krisen-Baustelle : Stadt Bonn sagt Beiratssitzung zur Beethovenhalle ab

Bonn Völlig überraschend hat die Stadtverwaltung am Dienstag wenige Stunden vor Sitzungsbeginn den Projektbeirat für die Beethovenhallen-Sanierung gestoppt. Sie begründet dies mit Problemen beim Zeitplan. Aus den Fraktionen kommt harte Kritik.

Die Entscheidung zur Absage sei mit Oberbürgermeister Ashok Sridharan abgestimmt, erklärte das Presseamt später. Ursache seien in erster Linie noch laufende Abstimmungen mit den Fachplanern und den bauausführenden Firmen. Ein Nachunternehmer des Architekten habe in den letzten Monaten an einem neuen Terminplan gearbeitet. Um diesen Zeitplan, mit dem alle Gewerke koordiniert werden müssen, hatte es in den vergangenen Monaten immer wieder harsche Auseinandersetzungen zwischen den Architekten und den externen Projektsteuerern gegeben.