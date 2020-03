Signalstörung in Hürth-Kalscheuren behoben : Beeinträchtigungen am Bonner Hauptbahnhof aufgehoben

Bonn Die Signalstörung in Hürth-Kalscheuren ist am Dienstagvormittag behoben worden. Sie hatte für große Beeinträchtigungen im Bahnverkehr gesorgt.

Die Signalstörung in Hürth-Kalscheuren ist behoben, Fernzüge fahren wieder in beide Fahrtrichtungen auf ihrem geplanten Weg. Das teilte die Deutsche Bahn am Dienstagvormittag mit. Die Züge halten demnach auch wieder am Bonner Hauptbahnhof sowie in Remagen und Andernach.