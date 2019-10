Verkehrsbehinderungen erwartet : Traktorkonvois rollen quer durch Deutschland auf Bonn zu

Schon zuvor waren in Bonn Traktoren zu einer Demonstration unterwegs.

Bonn Tausende Landwirte haben sich in den vergangenen Stunden auf dem Weg zur Bauern-Demo nach Bonn gemacht, hunderte Traktoren rollen auf die Stadt zu. Erwartet werden bis zu 10.000 Landwirte, es ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Zu einer Demonstration von Landwirten werden am Dienstag nicht nur 10.000 Menschen, sondern auch rund 1000 Traktoren erwartet. Diese haben sich ab Montagabend, 21.30 Uhr, in Konvois über zwei Routen aus Niedersachsen auf den Weg nach Bonn gemacht. Die Landwirte nutzen bereits die mehrstündige Anreise als Protestzug und haben diese versammlungsrechtlich auch angemeldet. Voraussichtlich gegen 9 Uhr sollen die Traktoren Bonn erreichen.

Die westliche Strecke führt über Rheine, Ahaus, Borken, Wesel, Kamp-Lintfort, Krefeld, Mönchengladbach, Grevenbroich, Frechen, Köln und Erftstadt und schließlich in die Bonner Innenstadt. Die östliche Strecke führt aus Richtung Osnabrück kommend über Ostbevern, Telgte, Ahlen, Hamm, Unna, Hagen, Märkischer Kreis, Oberbergischer Kreis, Rheinisch-Bergischer-Kreis und Rhein-Sieg-Kreis nach Bonn. Auch aus Rheinland-Pfalz wird ein Traktorzug erwartet.

Begleitet werden sie die ganze Strecke über von der Polizei, mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen. Während der geplanten Großdemo ist in Bonn ebenfalls mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen. „In den Vormittagsstunden ist eine Chaosphase in der Innenstadt nicht auszuschließen“, sagt Robert Scholten, Sprecher der Polizei Bonn. Stau droht besonders auf der B56, der Kennedybrücke und der B9 in Richtung Innenstadt. Auch Autobahnen können betroffen sein.