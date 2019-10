Mehr als 1000 Traktoren erwartet : Verkehrschaos bei Bauern-Demo in Bonn befürchtet

Bonn Am Dienstag wollen bis zu 10.000 Teilnehmer in Bonn gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung protestieren - und reisen voraussichtlich mit mehr als Tausend Fahrzeugen an. Die Polizei rechnet mit großen Auswirkungen auf den Verkehr - und auch die Autobahnen könnten betroffen sein.

Am Protest gegen die deutsche Agrarpolitik nehmen am Dienstag offenbar mehr Bauern mit ihren Traktoren teil als ursprünglich erwartet. „Wir rechnen mit mehr als 1000 Fahrzeugen“, sagte der Bonner Polizeisprecher Robert Scholten am Montag. Vorige Woche war noch von rund 700 Traktorfahrern die Rede gewesen, die sich aus mehreren Bundesländern auf den Weg zur zentralen Kundgebung in Bonn machen wollen.