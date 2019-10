Live-Ticker zur Bauern-Demo in Bonn : Traktorkonvois sorgen für erhebliche Verkehrsprobleme

Bonn Die kilometerlangen Traktorkonvois zur Bauern-Demo sorgen am Dienstagmorgen in der Stadt und im Rhein-Sieg-Kreis für massive Behinderungen auf den Straßen. Probleme gibt es auch bei Bus und Bahn. Wir berichten im Live-Ticker.

Zu einer Demonstration von Landwirten werden am Dienstag nicht nur 10.000 Menschen, sondern auch rund 1000 Traktoren erwartet. Diese haben sich seit Montagabend in Konvois über zwei Routen auf den Weg nach Bonn gemacht und sorgen am Dienstagmorgen für massive Verkehrsbehinderungen in der Bonner Innenstadt sowie allen Zufahrtswegen in der Stadt sowie im Rhein-Sieg-Kreis. Wir berichten über die aktuelle Situation im Live-Ticker: