Demo auf dem Robert-Schuman-Platz : Bauern treffen mit ihren Traktoren in Bonn ein

Landwirte fahren mit ihren Traktoren in Bonn. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Landwirte wollen heute erneut in Bonn demonstrieren, die ersten Traktoren aus Bonn und dem Umland sind bereits am Robert-Schumann-Platz angekommen. Weitere 100 Landwirte aus Kleve und Viersen sind noch auf dem Weg in die Stadt.



Weiterleiten Drucken Von Vanessa Rheinschmidt und Thomas Leurs

Vor dem Bundesumweltministerium in Bonn wird es seit dem Vormittag immer voller. Etwa 40 Traktoren aus Bonn und dem Umland zählte die Polizei kurz nach 10 Uhr am Versammlungsort auf dem Robert-Schuman-Platz. Weitere Fahrzeuge werden bereits seit dem Morgen in Bonn gesichtet.

Rund 250 Bauern werden mit ihren Traktoren in Bonn erwartet, die an der bundesweiten Demonstration teilnehmen. Auf GA-Anfrage teilte die Polizei am Morgen mit, dass neben den bereits eingetroffenen Traktoren etwa 100 Traktoren aus Kleve und Viersen auf ihrem Weg nach Bonn seien. Gegen 10 Uhr waren die Trecker noch vor Köln unterwegs.

Unmut richtet sich gegen Umweltministerin Svenja Schulze

„Das, was die letzten Wochen aus dem Bundesumweltministerium kam, hat uns veranlasst heute hierher zu kommen“, sagt Maximilian Coenen den GA. Der 21-Jährige ist Landwirt aus dem Rhein-Erft-Kreis. Durch den Artenbericht des Ministeriums sehen sich die Landwirte in ihren Augen zu Unrecht diffamiert. Am Dienstag hatte die aus Münster stammende SPD-Politikern einen Bericht zur Lage der Natur vorgestellt. Coenen kritisiert, dass zum Thema Insektensterben nur ein Bruchteil der Arten, die hier existieren, in dem Bericht aufgeführt werden. „Das kann nicht wiedergeben, ob es wirklich so schlimm steht.“

Die Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner kritisiert Coenen auch. „Sie hat gesagt, welche Pflanzen bestäubt werden. Darunter auch Wein und Getreide.“ Dabei werde Getreide etwa über Wind bestäubt. „Wir fordern, dass die Posten mit Personen besetzt werden, die fachlich Ahnung haben und nicht radikal in einer Richtung denken.“

„Es geht einfach darum, dass wir unserem Unmut mal Luft machen wollen“, sagt ein Landwirt aus Kerpen. Seiner Meinung schieben die Politik und die Medien zu sehr der Landwirtschaft die Schuld für den schlechten Zustand der Umwelt zu. „Dabei kann die Landwirtschaft auch einiges für die Natur tun. Es wird auch schon viel gemacht und trotzdem wird immer wieder auf uns eingedroschen.“ Neben dem Rücktritt der Ministerin fordern die Bauern eine stärkere Berücksichtigung der Probleme der Landwirtschaft in der Politik.

Eine Delegation soll heute zu einem Gespräch mit Mitarbeitern des Ministeriums zusammen kommen. „Wir erhoffen uns von dem Dialog, dass das BMU keine Ideologienpolitik und Fake News rausgibt“, sagt der Organisator Albert Schmitz. „Das Ministerium soll in der Öffentlichkeit richtig stellen, dass die gesamte Gesellschaft Verantwortung für die Umwelt und unsere Natur trägt.“

Bauern-Versammlung findet bundesweit statt

Die Bauern-Versammlung in Bonn ist Teil einer bundesweiten Aktion. Neben Bonn ist in NRW auch eine Demonstration in Münster geplant. Nach Bonn sollen die Traktoren aus Viersen, Kleve, Euskirchen, Heinsberg, Erftstadt und Köln kommen. Geplant ist, dass die Schlepper von Norden über den Helmut-Schmitz-Platz fahren und von Süden über die Heinemannstraße. Gemeinsames Ziel ist die Rheinaue. Ein kleiner Teil der Landwirte wird zu einer Kundgebung vor das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) fahren und ihre Forderungen verkünden.