Robert-Schuman-Platz : Bauern demonstrieren erneut mit Traktoren in Bonn

Bauern demonstrieren erneut mit Traktoren in Bonn

Wie im Herbst 2019 wollen erneut Landwirte zum Protest mit ihren Traktoren kommen, diesmal zum Bundesumweltministerium am Robert-Schuman-Platz. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Rund 250 Landwirte wollen am Donnerstag zu einer Demonstration mit ihren Traktoren zum Robert-Schuman-Platz in Bonn kommen. Vor dem Bundesumweltministerium wollen sie protestieren.

