Feuerwehr im Einsatz : Bahn entgleiste nahe des Hauptbahnhofs in Bonn

Bahn entgleiste nahe des Hauptbahnhofs in Bonn

Die Feuerwehr ist in der Bonner Innenstadt im Einsatz, um eine entgleiste Straßenbahn wieder in die Spur zu bringen. Foto: Matthias Kehrein

Bonn In der Nähe des Bonner Hauptbahnhofs auf Höhe Quantiusstraße ist am Sonntagmittag eine Straßenbahn der SWB entgleist. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Die Feuerwehr hob die Bahn zurück ins Gleis. Der Unfall ereignete sich in einer Kurve, die Straße ist zudem an dieser Stelle leicht abschüssig, was die Arbeit der Einsatzkräfte zusätzlich erschwerte. Eine Umleitung wurde laut Polizei eingerichtet, die Unterführung wurde für den normalen Verkehr gesperrt. Busse fuhren zumindest teilweise weiter.