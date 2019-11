Polizei bittet um Hinweise : Unbekannter schlägt in Bonn 28 Autoscheiben ein

Bonn In der Nacht von Montag auf Dienstag soll ein Unbekannter die Fensterscheiben von mindestens 28 parkenden Autos und drei Schaufensterscheiben in Bonn eingeschlagen haben. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise.

Die erste Meldung ist am Montagabend um 22.50 Uhr bei der Bonner Polizei eingegangen: Auf dem Friedensplatz sei eine Fensterscheibe eines Restaurants von einem Unbekannten eingeschlagen worden. Die Meldung erwies sich als richtig und bedeutete den Auftakt einer Serie zahlreicher Vandalismusakte, die bis spät in die Nacht in der Bonner City, in Beuel, Vilich, Schwarzrheindorf und Geislar verübt wurden.

Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, wurden bis 2.10 Uhr die Fensterscheiben an mindestens 28 parkenden Autos und drei Schaufensterscheiben eingeschlagen.

Gegen 23.20 Uhr, etwa eine halbe Stunde nach der ersten Meldung, meldete ein Anrufer eine eingeschlagene Seitenscheibe eines Autos auf der Combahnstraße in Bonn-Beuel. Vor Ort stellte die Polizei fest, dass dort und in der angrenzenden Kreuzstraße weitere Fahrzeuge beschädigt wurden. Weitere Anrufe zu beschädigten Fahrzeugen in Vilich, Schwarzrheindorf und Geislar folgten.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung und erster Ermittlungen haben sich laut Polizei Hinweise auf einen dunkel gekleideten Radfahrer ergeben, der mit dem Tatgeschehen in Verbindung stehen könnte.