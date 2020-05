Am alten Schlachthof : Bonn genehmigt nun doch Autokonzerte

Am alten Schlachthofgelände sollen demnächst Autokonzerte stattfinden. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Neben dem Autokino in Dottendorf wird es bald auch Autokonzerte in Bonn geben. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, wurde eine Genehmigung für ein Autokonzertgelände am ehemaligen Schlachthof erteilt.



Nun gibt es die Genehmigung doch: Auf einem Gelände am ehemaligen Schlachthof in der Bonner Weststadt wird es in Zeiten des Coronavirus bald Autokonzerte geben. Nachdem die Stadt Mitte der Woche noch für solche Events „wenig Chancen“ sah, wurde am Donnerstag dann nun doch eine Genehmigung erteilt. Der genaue Ort soll zwischen dem Schlachthof und den Gleisen der Deutschen Bahn liegen.

Gleichzeitig hat die Stadt mitgeteilt, unter welchen Auflagen die Konzerte stattfinden dürfen. Demnach dürfen höchstens 167 Fahrzeuge am Konzert teilnehmen, pro Fahrzeug sind maximal zwei Personen erlaubt. Die Konzerte müssen um 22 Uhr beendet sein. Hupen und Lichthupen als Ersatz für Applaus sind nicht gestattet.

Wie auch beim Autokino in Dottendorf dürfen die Insassen die Fahrzeuge nicht verlassen, die Verdecke müssen geschlossen bleiben und der Ton kann nur über die Senderfrequenz des Veranstalters empfangen und übertragen werden. Auch müssen die Autos einen Mindestabstand von 1,50 Metern einhalten.

Die Genehmigung der Stadt gilt für maximal drei Monate und werde früher erlischen, falls die coronabedingten Einschränkungen aufgehoben werden.

Bereits zuvor hatte die Stadt ein Autokino in Dottendorf genehmigt. Dieses kann auf dem sogenannten Miesen-Gelände mit 300 genehmigten Fahrzeugen aufgebaut werden.