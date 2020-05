Filmgenuss im Bus : Der GA und Haribo verlosen Tickets für drei Filme im Bonner Autokino

Bonn Autokinos feiern zurzeit eine Renaissance. Nach dem Start in Rheinbach hat auch Bonn den Betrieb vor kurzem aufgenommen. Der GA verlost nun erneut gemeinsam mit Haribo Tickets für drei Vorstellungen - samt ganz besonderem Ambiente im Haribo-Bus.

Lange führten Autokinos ein Nischendasein. Der Corona-Krise verdanken sie nun zumindest ein temporäres Comeback. Nach dem Start in Rheinbach hat auch in Bonn der Betrieb begonnen. In einer ersten Vorstellung schauten sich die Besucher „Der König der Löwen“ an.