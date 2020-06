Vier Wochen nach Eröffnung : Autokino in Bonn-Dottendorf schließt am 14. Juni

Autokino in Bonn-Dottendorf schließt am 14. Juni

Nach nur vier Wochen wird das Autokino in Bonn-Dottendorf wieder schließen. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Nur vier Wochen nach der Eröffnung schließt das Autokino in Bonn-Dottendorf wieder. Grund dafür ist unter anderem die Wiedereröffnung der Kinos. Ungenutzt bleibt das Gelände jedoch vorerst nicht.

Am 14. Juni wird das Autokino in Bonn-Dottendorf schließen. Der Filmklassiker „Dirty Dancing“ und der Kinofilm „Parasite“ werden die letzten Vorführungen auf dem Gelände der ehemaligen Miesen-Fabrik sein. Derzeit werden täglich Filme und Comedy-Veranstaltungen auf einer 180 Quadratmeter großen Leinwand gezeigt.

Am 14. Mai wurde das Autokino eröffnet. Initiiert wurde das Projekt durch zwei Bonner Unternehmer in Kooperation mit dem „Rex-Kino“ sowie dem „Pantheon Theater“ und dem „Haus der Springmaus“. Ein Grund für die Schließung sei nach Angaben von Frederik von Bossel, Geschäftsführer des Autokinos, die Wiedereröffnung der regulären Kinos. „Das Projekt war von vornherein als temporäres Kulturangebot während der Einschränkungen durch den Coronavirus gedacht“, so Bossel.