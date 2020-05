Filmgenuss im Bus : Der GA und Haribo verlosen Tickets für das Bonner Autokino

In einem Bus aus den 1930er Jahren können die Gewinner unseres Gewinnspiels einen Filmabend im Autokino genießen. Foto: Haribo

Bonn Autokinos feiern zurzeit eine Renaissance. Nach der Eröffnung des Kinos in Bonn verlost der GA gemeinsam mit Haribo Tickets für zwei Aufführungen - samt ganz besonderem Ambiente im Haribo-Bus.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andreas Dyck

Lange führten Autokinos ein Nischendasein. Der Corona-Krise verdanken sie nun zumindest ein temporäres Comeback. Nach dem Start in Rheinbach hat nun auch in Bonn der Betrieb begonnen. In einer ersten Vorstellung schauten sich die Besucher „Der König der Löwen“ an.

Gemeinsam mit Haribo verlost der GA nun Ticktes für zwei Vorstellungen im Autokino in Dottendorf an der Christian-Miesen-Straße 1. Ein eigenes Auto ist dafür nicht notwendig. Der Süßwarenhersteller stellt für die Aufführung sein Filmbüdchen zur Verfügung. Dabei handelt es sich um einen ausgebauten historischen Bus aus den 1930er Jahren. In diesem können die Gewinner den Filmabend verbringen.

Der Bus bietet Platz für zwei Erwachsene und zusätzlich zwei Kinder aus dem selben Hausstand. Foto: Haribo

Zwei Erwachsene und zusätzlich zwei Kinder aus dem selben Haushalt dürfen sich je Vorführung in dem Bus aufhalten. Die Besucher des Busses dürfen sich zudem über kostenlose Süßigkeiten und Erfrischungsgetränke freuen. Der Filmabend im Haribo-Bus lässt sich allerdings nicht käuflich erwerben, die Tickets dazu gibt es ausschließlich zu gewinnen.

Wir verlosen Tickets für den Film „Systemsprenger“ am Mittwoch, 20. Mai sowie den Film „Lindenberg! Mach Dein Ding!“ am Donnerstag, 21. Mai. Beide Vorstellungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Davon abgesehen gibt es reguläre Tickets unter www.bonn-autokino.de. Weitere Veranstaltungen wie etwa Konzerte auf den Arealen von Autokinos finden Sie auf der Seite von Bonnticket.

Und so nehmen Sie am Gewinnspiel teil: Schicken Sie uns eine E-Mail mit dem Betreff „Haribo Filmabend“ an online@ga-bonn.de. Bitte teilen Sie uns darin Ihren vollständigen Namen, Ihre Anschrift, eine Telefonnummer und eine gültige E-Mail-Adresse mit. Bei Anreise mit dem eigenen Auto ist auch die Angabe des amtlichen Kennzeichens notwendig. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und erhalten zudem Hygienehinweise. Einsendeschluss ist Montag, 18. Mai, um 14 Uhr.