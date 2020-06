Feuerwehreinsatz in Bonn : Auto brennt in Auerberg aus

Auto brennt in Auerberg aus

Feuerwehreinsatz in Bonn

In der Nacht zu Mittwoch brannte ein Auto in Bonn-Auerberg. Foto: Ulrich Felsmann

Auerberg In der Nacht zu Mittwoch hat in Auerberg ein Auto gebrannt. Grund dafür könnte ein technischer Defekt gewesen sein. Der Fahrer hatte den Wagen erst zwei Tage zuvor gekauft.

Am frühen Mittwochmorgen hat gegen 2 Uhr in Bonn-Auerberg ein Auto gebrannt. Nach ersten Informationen geriet der Wagen aufgrund eines technischen Defektes in Brand.