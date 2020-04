Während Corona-Krise : Auch die Bonner Stadtverwaltung arbeitet im Homeoffice

Bonn. Von den 6900 Mitarbeitern der Stadt sind derzeit 1353 Bedienstete im Homeoffice. Das berichtet der städtische Personal- und Organisationsamtsleiter Andreas Leinhaas im Interview.

Homeoffice, also Heimarbeit, ist für viele Arbeitnehmer in diesen Corona-Zeiten ein wichtiges Thema. Doch wie hält es die Stadt Bonn mit ihren rund 6900 Mitarbeitern? Mit dem städtischen Personal- und Organisationsamtsleiter Andreas Leinhaas hat GA-Redakteurin Lisa Inhoffen gesprochen.

Andreas Leinhaas: Derzeit existieren bereits 719 reguläre Telearbeitsplätze mit schriftlicher Vereinbarung. Davon haben 383 Personen ihre Telearbeit aufgrund der Corona-Krise ausgeweitet, was den zeitlichen Umfang angeht. 634 Telearbeitsplätze wurden zusätzlich im Zuge der Corona-Krise neu eingerichtet. Insgesamt arbeiten aktuell 1353 Kolleginnen und Kollegen von zu Hause aus.

Leinhaas: Wir haben noch nicht alle Bereiche innerhalb der Verwaltung durchgängig digitalisiert, in diesen Abteilungen wird teilweise ein ‚Wechselschichtmodell‘ realisiert, sodass Vor-Ort-Tätigkeit und Homeoffice abgewechselt und zum Beispiel Akten beziehungsweise Schriftstücke ausgetauscht werden können.

Leinhaas: Teilweise setzt eine rechtmäßige und sinnvolle Bürger-, also Kundenbetreuung, die persönliche Kontaktaufnahme voraus. Und manche kommunalen Aufgaben sind schlichtweg nicht im Homeoffice zu erledigen wie die Sozialarbeit, die Grünpflege, die Abwassertechnik und natürlich die Feuerwehr und die Rettungsdienste.

Was hören Sie von den Kollegen, die im Homeoffice arbeiten?

Leinhaas: Als Erstes möchte ich natürlich die Minderung der Infektionsgefahr vor allem bei den Kolleginnen und Kollegen nennen, die als Risikopatienten gelten. Zudem machen wir die Erfahrung, dass Aufgaben effizient und unterbrechungsfrei erledigt werden, zumal der Arbeitszeitrahmen auf 6 bis 20 Uhr ausgeweitet wurde. Hinzu kommt der Wegfall von Wegezeiten und eine Entlastung der Verkehrssituation. Nicht zu vergessen ist die Ermöglichung der Kinderbetreuung in Kooperation mit dem Partner. Manche Leute sagen, dass durch Corona die Digitalisierung unserer Arbeitswelt erst so richtig in Fahrt gekommen ist.