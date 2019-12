Kuriose Geschichten : Bonner Apotheker berichten von ihren Notdienst-Erfahrungen

Symbolbild. Foto: pa/obs/obs/ABDA/Quelle: Abda - Bundesvereinigung

Bonn Im Notdienst sind Apotheken rund um die Uhr besetzt. Nervig wird es, wenn nachts Lakritze und Bonbons geordert werden. Bonner Apotheker berichten von ihren Erlebnissen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Luca Samlidis

Das Telefon klingelt und durchbricht die Stille, die sich in der Biber-Apotheke am Friedensplatz breit gemacht hat. Entspannt greift Mayyada Almasara zum Hörer. Es ist kurz nach 19 Uhr am Vorabend des vierten Advents, "Familienzeit" steht für die lebensfrohe Apothekerin aber noch nicht an. Mit ruhiger, routinierter Stimme spricht sie mit einem Kunden, der sie nach einem Medikament fragt. Noch während des Gesprächs ertönt ein schrilles Ringen von irgendwo. Almasara zuckt mit der Schulter, lächelt, verlässt das Büro und signalisiert der Kundin vor der Tür, dass sie sich noch einen Moment gedulden muss. Denn zweiteilen kann sie sich nicht, ganz alleine sorgt sie an diesem Abend für den Apotheken-Notdienst in einem Bonner Bezirk.

Von 9 Uhr morgens am Samstag bis 9 Uhr morgens am Sonntag ist die Apotheke besetzt, die ganze Nacht. Während der Geruch von gebrannten Mandeln und Glühwein den Friedensplatz einnebeln, managet Almasara ein Telefon, klingelnde Kunden und einen Journalisten gleichzeitig. Vom regen Treiben auf dem Weihnachtsmarkt ein paar Meter weiter lässt sie sich nicht stören. Es ist der erste Notdienst der zweifachen Mutter in Bonn, sie leitet die Apotheke erst seit dem ersten Dezember.

Notdiensterfahrung hat die in Königswinter wohnende Apothekerin aber schon genügend: nachdem sie vor fünf Jahren aus Syrien nach Deutschland kam, wo sie auch schon selbstständig war, arbeitete sie zunächst in Kierspe und dann in Lohmar. Sie betont: der Notdienst einer Apotheke ist keine normale Öffnungszeit, sondern für tatsächliche Notfälle gedacht - dringend nötige Medikamente, spontane Erkrankungen oder das Rezept eines Arztes aus der Notfallpraxis beispielsweise.

Nasenspray um Mitternacht

Lachend erzählt sie von den Erfahrungen, die sie in den vergangenen Jahren gemacht hat. "Wenn Sie um 12 Uhr die Klappe aufmachen, um Nasenspray zu verkaufen, das ist nervig", sagt sie. Auch Lakritze und Bonbons verkaufe die Apothekerin teils nachts um 3 Uhr - da schüttele sie auch mal ungläubig den Kopf.

Schon seit dem frühen Morgen arbeitet Almasara am Friedensplatz, nun wartet sie auf Ablösung durch ihren Ehemann. Auch er ist Inhaber einer Apotheke in Hückeswagen im Bergischen Land. Mit den an mich gerichteten Worten "Ich bin übrigens ihr Arbeitnehmer", auf seine Frau deutend und mit einem breiten Grinsen im Gesicht umarmt Monzer Alagi seine Frau, als er das Büro betritt. Er wird Mayyada Almasara ablösen - sie hat nun Zeit für die zwei sieben- und zehnjährigen Kinder.

Die Nachtdienste nutzt der 38-jährige Alagi meist für liegengebliebene Büroarbeit. "Es wird immer mehr verlangt", sagt er. "Alle Kollegen nutzen die Notdienste dafür dann aus."

Kommunikation durch die Klappe

Wer schon einmal den Notdienst einer Apotheke nutzen musste weiß, dass die Eingangstüren des Geschäfts stets verschlossen bleiben. Eine kleine Klappe ermöglicht die Kommunikation mit den Kunden. "Das hat Sicherheitsgründe", sagt Alagi. Nachts sei meist nur eine Person in der Apotheke, immer wieder habe es Vorfälle gegeben. Er selbst habe diese Erfahrung bis jetzt aber noch nicht gemacht. Trotzdem: "Die Lauferei im Notdienst ist immer blöd."

Monzer Alagi am Notschalter. Foto: Luca Samlidis

Klappe öffnen, mit den Kunden sprechen, das Medikament holen, Kassieren, den Kassenbon an die Klappe bringen und diese wieder schließen - diesen Aufwand haben Apotheker am Tag glücklicherweise nicht. Dazu kommt: Die Klappe ist an einer sehr ungünstigen Stelle angebracht. Kunde und Apotheker verstehen sich kaum. "Das liegt am Wind", sagt Alagi - nachdem er den Preis eines Medikaments für eine Kundin drei Mal wiederholt hat. Danach ist er sicher: "Ich brauche jetzt einen Schal."

Pille danach ist gefragter als Kondome

Der Familienvater berichtet, dass es stark von der Jahreszeit abhänge, welche Medikamente nachgefragt werden. In der Karnevalszeit, schmunzelt er, werden ganz andere Mittel gebraucht, als beispielsweise im Sommer. "Ich habe schon mal so viele Pakete der Pille danach verkauft, wie sonst in drei Monaten gebraucht werden", lacht er. Nach Kondomen fragten seine Kunden "leider nicht so oft". Auf jeden Kauf wird während des Notdienstes eine Gebühr von 2.50 Euro gerechnet.

Wenn Alagi am nächsten Morgen um 9 Uhr die Apotheke verlässt, freut er sich schon auf den Tag mit seiner Familie. Er bringt Brötchen nach Hause, für das Familienfrühstück. "Die Müdigkeit erscheint am Tag nach dem Dienst", sagt Alagi. Nach dem Frühstück und einer Dusche falle er dann ins Bett. Auch auf die Weihnachtstage kann sich die Familie freuen, ein Notdienst bleibt ihnen erspart. Als Alagi noch zwischen den Apotheken wechselte, habe er entsprechende Anfragen auch immer abgelehnt. "Wir feiern Heiligabend mit den Kindern, da muss kein Notdienst sein", sagt er sichtlich glücklich.