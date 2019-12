Autos in Kessenich : Anwohner in Bonn liefern sich Zettelschlacht um Parkplätze

Kessenich Der Parkraum in Städten ist ein rares Gut und dementsprechend hart umkämpft. Unser Autor beobachtet zunehmend, wie der Kampf um die Parkplätze zur Zettelschlacht wird.

Der Kampf um den in der Regel immer zu wenig zur Verfügung stehenden Parkraum gehört zu den großen Schlachten, die der zivilisierte und mobilisierte Mensch beinah tagtäglich schlagen muss. In dieser Hinsicht entwickelt sich etwa das Viertel zwischen Burbacher Straße und Hausdorffstraße in Kessenich zu einer zunehmend interessanten und umfochtenen Kampfzone.

So konnte der Besitzer eines Fahrzeugs kürzlich einen handgeschriebenen Zettel hinter seiner Windschutzscheibe finden, auf dem ihm attestiert wurde, er parke wie ein rosafarbenes Nutztier mit Ringelschwanz. Wenige Tage später klemmte hinter einer anderen Windschutzscheibe der handgeschriebene und sicher gut gemeinte Rat, man möge doch bitte in der eigenen Straße parken. Woher der Autor dieser Aufforderung wusste, dass dort jemand quasi fremd parkt, sei dahingestellt. Ebenso wie die Tatsache, dass man sein Auto auf jedem öffentlichen Parkplatz abstellen darf. Natürlich unter Beachtung der vorgegebenen Regelungen.

Die jüngste Eskalation erfuhr nun kürzlich ein Autofahrer in klebender Form. Schließlich war an der Scheibe der Beifahrerseite ein Aufkleber angebracht, auf dem die Art und Weise des Parkens sehr explizit ausgedrückt war. Tatsächlich war dieses Auto, im Vergleich zu den anderen beiden, falsch geparkt. Dennoch ist nicht davon auszugehen, dass der Aufkleber eine neue Art von Knöllchen der Stadt Bonn darstellt. In diesem Fall musste der Falschparker also kein Ordnungsgeld zahlen, womöglich aber dabei Nerven lassen, den Aufkleber rückstandslos von der Scheibe zu bekommen. Dass der Sticker auch als Sachbeschädigung ausgelegt werden kann, sei mal außer Acht gelassen. Ob der Lerneffekt hin zu korrektem Parken in diesem Fall höher ist, muss unbeantwortet bleiben. Die Lage in Kessenich sollte jedenfalls weiter beobachtet werden. Vielleicht stellt sich ja weihnachtlicher Parkfrieden ein.