Coronavirus : Anstieg der Infektionen in Bonn geht zurück

Eine Ärztin gibt einen Abstrichstäbchen im Plastikröhrchen in einen Plastikbeutel, nachdem sie einem Patienten in einem Testzentrum einen Abstrich aus dem Rachen entnommen hat Foto: dpa/Felix Kästle

Bonn. Bei der Zahl der Corona-Infizierten liegt Bonn im Vergleich mit ähnlich großen Städten im oberen Drittel. Laut Stand am Dienstag waren bislang 638 Bonner positiv getestet worden.



Mehrere Wochen dauern die Einschränkungen nun an, der Anstieg an neu Infizierten geht zurück. Die Stadt Bonn hat eine Statistik veröffentlicht, die zeigt, dass die Kurve der Neu-Infektionen auf niedrigerem Niveau flacher wird. Insgesamt sind laut Stand am Dienstag bislang 638 Bonner positiv auf Corona getestet worden. Unterdessen wurde bekannt, dass es erstmals bei einem Bewohner eines städtischen Seniorenheims (St. Albert-Magnus-Heim in Beuel) eine Infektion gibt, bestätigte das Presseamt der Stadt.

Die Zahl der Neu-Infizierten oder akut Erkrankten lag bei 187 Personen, 445 Personen waren wieder genesen, sechs sind an Corona verstorben. Derzeit befänden sich 1067 Menschen in Quarantäne. Am vergangenen Mittwoch zählte die Stadt 583 bestätigte Fälle.

Doch wie steht Bonn im Vergleich mit anderen Städten ähnlicher Größe da? Bielefeld, Münster, Karlsruhe, Mannheim und Wuppertal haben Einwohnerzahlen zwischen 309 000 und 354 000. In Bonn leben 327 000 Bürger. Bielefeld mit 334 000 Einwohnern hat laut Angaben der Stadt in diesem Vergleich die wenigsten Infizierten: Vergangenen Mittwoch waren es 340. Die zweitgrößte Stadt Baden-Württembergs, Karlsruhe, mit 313 000 Einwohnern, kam am selben Tag auf 341. Die baden-württembergische Stadt Mannheim (309 000 Einwohner) liegt mit 421 Infizierten weit unter Bonn. Bei Münster und Wuppertal sieht es anders aus. Die Stadt Münster hat mit 314 000 Einwohnern eine hohe Anzahl Infizierter (611, Stand: Dienstag). Bei Wuppertal mit 354 000 Einwohnern sind es nach Verwaltungsangaben 752 Bürger infiziert (Stand: Dienstag).

Bei den Infizierten pro Einwohner bewegt sich Bonn in diesem Vergleich im oberen Drittel. Am wenigsten Infizierte zählt Bielefeld auch bei dieser Relation. Dort hat statistisch gesehen jeder 982. Einwohner Corona. Darauf folgt Karlsruhe mit einer Quote von 918 zu 1, also pro Einwohner. An dritter Stelle folgt Mannheim (734 zu 1), darauf Bonn, wo jeder 561. Einwohner erkrankt ist. Höhere Infektionsraten haben nur noch Münster (514 zu 1) und Wuppertal (471 zu 1).