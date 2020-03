25-Jähriger soll Akten angezündet haben : Anklage gegen mutmaßlichen Stadthaus-Brandstifter erhoben

Bonn Die Staatsanwaltschaft hat Anklage wegen versuchter Brandstiftung gegen einen 25-jährigen Mann aus Brühl erhoben. Er soll im Bonner Stadthaus im vergangenen Jahr innerhalb weniger Tage zwei Brände gelegt haben.

Am 24. Oktober gegen 10 Uhr vormittags, so wird dem Mann vorgeworfen, soll er in einem Archivraum auf der Ebene U3 des Stadthauses an Akten gezündelt haben. Der Raum ist wohl normalerweise verschlossen. Nur wer den passenden Schlüssel hat, erlangt Zugang zu dem Archiv unterhalb des Parkdecks P2. Und als Zeitarbeiter bei einer Reinigungsfirma verfügte der Angeklagte offenbar über genau diese Zugangsmöglichkeit.