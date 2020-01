Unfall auf der Linie 615 : Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Busfahrer

Aus diesem Fenster stürzte das fünfjährige Mädchen. Foto: Stadtwerke Bonn

Bonn Ein fünf Jahre altes Mädchen hatte sich im Sommer verletzt, als sie aus dem kaputten Fenster eines Busses stürzte. Der Fahrer soll das Fahrzeug trotz des Schadens als fahrbereit gemeldet haben. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben.

Von Leif Kubik

Die Bonner Staatsanwaltschaft hat Anklage wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen einen Busfahrer der Stadtwerke erhoben: Weil er die Gefahr nicht erkannt habe, sei ein fünfjähriges Mädchen im vergangenen Sommer durch die beschädigte Scheibe seines Linienbusses gefallen und habe sich bei dem Unfall verletzt.

Am 18. Juli 2019 touchierte gegen 14.40 Uhr ein Bus der Linie 615 in der Nähe der Haltestelle Rheinallee einen Baum. Bei dem Unfall war augenscheinlich nur ein geringer Schaden entstanden: Einige Dellen und Kratzer hinten rechts am Fahrzeug meldete der Fahrer der Einsatzleitstelle.

Busfahrer soll Fahrt fortgesetzt haben

Darüber hinaus war die Fensterscheibe hinten rechts zersplittert, hielt aber in ihrem Rahmen. Daraufhin soll der Fahrer seinen Bus fahrbereit gemeldet und seine Fahrt zur nächsten Haltestelle „Am Kurpark“ fortgesetzt haben. Dort stieg nun eine junge Mutter mit ihren drei Kindern zu: Während die Frau mit dem Jüngsten im Kinderwagen in der Nähe des Einstiegs blieb, sollen der achtjährige Sohn und dessen fünfjährige Schwester nach hinten gestürmt sein, wo sie in der letzten Sitzreihe Platz nahmen.

Offenbar hatte sich das Mädchen direkt neben die beschädigte Seitenscheibe gesetzt. In der Kurve hinter dem Halt „Brunnenallee“ wurde sie dann gegen das Fenster gedrückt und fiel durch das Glas aus dem Fahrzeug. Das Kind erlitt bei dem Unfall verschiedene Riss- und Quetschwunden auf der Stirn, Schnittwunden am rechten Oberarm und Daumen sowie Schürfwunden am rechten Daumen, am rechten Oberschenkel ebenso wie am Knie.