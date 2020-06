Fehlendes Personal : Bonner Erzieher haben Angst vor der Ansteckung

Wieder Bewegung im Sandkasten: In der Tagesstätte von St. Evergislus können die Kinder sich austoben. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn. Pädagogen in Bonner Kindergärten bemängeln fehlendes Personal und machen sich Sorgen. Erzieher sehen sich angesichts der Wiedereröffnung als Versuchskaninchen und fordern mehr Schutzmaßnahmen.



Von Ebba Hagenberg-Miliu

Am 8. Juni war die Freude bei Bonner Kindern und Eltern groß, als die Kindertagesstätten (Kitas) zumindest im reduzierten Regelbetrieb wieder öffneten. In der Woche danach zieht Rolf Haßelkus, Vorsitzender des Stadtverbands Bonn der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), eine erste Bilanz. Und die fällt aus der Perspektive des Kita-Personals offenbar alarmierend aus.

„Wir sind doch nur Versuchskaninchen und werden viel zu wenig unterstützt“, so empfänden viele Erzieher die „übereilte Wiedereröffnungsstrategie“, sagt Haßelkus. Bei allem Verständnis für die schwierige Situation der Eltern bräuchten Mitarbeitende, Erzieher und Kinder umfassendere Schutzmaßnahmen. Die Kollegen, aber auch die Kinder, seien einem großen Gesundheitsrisiko ausgesetzt. In vielen Einrichtungen gebe es zu wenig Personal, zu wenige Räume, zu große Gruppen, schwierige Übergabesituationen und Angst vor Ansteckung, erklärt der Gewerkschafter. „In einzelnen Einrichtungen ist ein geordneter Regelbetrieb unter pädagogischen Ansprüchen kaum noch durchführbar.“

Zum Fachkräftemangel komme das Fehlen von Kräften, die den Corona-Risikogruppen angehörten. „Dies macht eine nach unserer Schätzung durchschnittliche Personalminderung von mindestens zehn Prozent aus, in einigen Einrichtungen sogar von bis zu 40 Prozent“, mahnt Haßelkus. Bildungsarbeit sei unter diesen Voraussetzungen nur bedingt möglich. „Die GEW fordert regelmäßige Testungen für Erzieher und Kinder.“

Nicht nur negative Resonanz

Positiver fällt der Stimmungsbericht von Holger Dehnert vom Paritätischen Wohlfahrtsverband aus, in dem 41 Bonner Kitas organisiert sind. „Die Rückmeldungen aus den Einrichtungen sind vielfach gut“, sagt Dehnert. Sie hätten sich mit Engagement und großer Verantwortlichkeit auf den eingeschränkten Regelbetrieb vorbereitet. Sie seien „überraschend gut aufgestellt“, gerade was die Erfüllungen der Hygieneforderungen betreffe. Problematisch sei aktuell in einigen Einrichtungen zwar die räumliche und die personelle Situation, führt Dehnert aus. Jedoch könnten andere Kitas den Familien sogar ein höheres Stundenkontingent als gefordert anbieten. Die Belastung für die Mitarbeiter sei aber stark gestiegen.

Die Sicht vor Ort schildert Niklas Mast-Jendrzewski, Koordinator des katholischen Kindergartennetzwerks Bad Godesberg, der für 13 Kitas spricht. Die Betreuung unter den Hygienevorschriften umzusetzen, sei mit einem hohen Personalaufwand verbunden. Mehrfach am Tag müssten stark genutzte Oberflächen gereinigt, Räume stoßgelüftet und die Kinder gruppenweise an die frische Luft begleitet werden. Ständig seien sie daran zu erinnern, sich nicht ins Gesicht zu fassen, keine Hände zu schütteln sowie Abstände und die Niesetikette einzuhalten. „Die Eltern dürfen nur mit Mund-Nase-Bedeckung bis zur Kita-Tür kommen“, beschreibt Mast-Jendrzewski den Alltag. Dabei fielen in Godesberg pro Einrichtung bis zu 15 Prozent der Mitarbeiter aus Risikogruppen aus, dazu kämen Krankheitsfälle. Deshalb laufe die Personalakquise verstärkt wieder an.

Bonner Coronavirus-Studie in Kitas Stadt und Uniklinik testen in zwei Einrichtungen Anfang Juni gab die Stadt erste Ergebnisse einer gemeinsamen Coronavirus-Studie „KiRaSu“ mit dem Universitätsklinikum Bonn bekannt. In zwei ausgewählten Kitas war bei 89 Kindern in Beuel und am Klinikum ein Rachenabstrich entnommen und auf das Vorkommen von Sars-Covid-2 untersucht worden. Bei keinem der 89 Kinder und 24 Beschäftigten konnte das Virus nachgewiesen werden. Zu zwei weiteren Zeitpunkten im Juni und im Juli wird das Verfahren wiederholt. Die Studie „KiRaSu“ steht für Risikoabschätzung (Risk Assessment) und Verlaufsbeobachtung (Surveillance) in Kitas. Mit den Ergebnissen sollen Hygienekonzepte abgeleitet werden, um einen hygienisch-medizinisch vertretbaren Betrieb von Kitas zu gewährleisten.