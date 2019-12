Bei der Polizei Bonn : Andreas Koch ist neuer Schupo-Chef in Bonn

Stellt sich der neuen Herausforderung mit Respekt: Der neue Bonner Schupo-Chef Andreas Koch. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Andreas Koch ist der neue Schupo-Chef bei der Bonner Polizei. Damit ist der 58-Jährige nicht nur für Wachen und Einsatzhundertschaft, sondern auch für Leitstelle und Diensthundestaffel verantwortlich.

Von Ayla Jacob

Andreas Koch ist Leitender Polizeidirektor, war bei der Kölner Polizei unter anderem als SEK-Chef, als Inspektionsleiter und als Vize bei der Kripo im Einsatz. Und steht seit einigen Wochen an der Spitze der Bonner Direktion Gefahrenabwehr und Einsatz – der Schupo. Damit ist der 58-Jährige nicht nur für Wachen und Einsatzhundertschaft, sondern auch für Leitstelle und Diensthundestaffel verantwortlich.

Die Entscheidung, vier Jahre vor der Pensionierung noch einmal die Sparte zu wechseln, fiel zügig, aber nicht leichtfertig. „Ich habe überlegt, ob ich mich noch einmal verändern möchte“, so der 58-Jährige. Schließlich aber stand der Entschluss. „Ich komme aus dem Streifendienst heraus“, sagt Koch, der seine Laufbahn bei der Polizei 1982 startete (siehe Artikel „Andreas Kochs Stationen bei der Polizei“). Und zwar in der Hundertschaft und dem Wach- und Wechseldienst der Kölner Polizei. Nach verschiedenen Stationen habe ihn nun die Funktion als Direktionsleiter gereizt, das Aufgabengebiet sei sehr spannend. „Außerdem bin ich ein Einsatzmensch. Das liegt mir“, so Koch.

Stationen eines Berufslebens Karriere startete beim Kölner Präsidium Zuerst wollte Andreas Koch eigentlich Pilot bei der Bundeswehr werden. Doch dann entschied er sich für die Polizei – und hat es nie bereut. „Ich habe sofort gemerkt, dass das meine Sache ist“, sagt der neue Bonner Schupo-Chef. Seit der Ausbildung habe ihm der Dienst immer Spaß gemacht. 1982 startete Koch seine polizeiliche Karriere im Polizeipräsidium Köln. Es folgten die Ausbildung zum Kriminalkommissar und drei Jahre Dienst im Innenministerium. 1998 wurde er zum Polizeirat ernannt und war bis 2008 unter anderem Stabsleiter und Kripo-Chef beim Landrat des Rheinisch-Bergischen-Kreises. Dann ging es als SEK-Leiter zurück ins Kölner Präsidium, wo er zuletzt als Inspektionsleiter und Vize-Kripo-Chef tätig war. Seit 1. November leitet er die Direktion Gefahrenabwehr und Einsatz der Bonner Polizei. jab

Auch die örtliche Frage spielte eine nicht unwesentliche Rolle. Das Bonner Präsidium „ist eine präsentable Behörde. Woanders wollte ich nicht hin.“ Ein Grund sei die Schönheit von Stadt und Region, die er schon als Schüler häufig besucht hatte. Ein weiterer: „Ich kenne die Region besser als andere“, stellt der gebürtige Morsbacher fest. So ist er unter anderem im Streifendienst in Bonn unterwegs gewesen, unterstützte die hiesigen Kollegen beim Personen- und Objektschutz. Auch später, als Chef der Spezialeinheiten, zog es ihn häufig in die Bundesstadt, unter anderem bei der Afghanistan-Konferenz und dem NRW-Tag.

Bei aller Erfahrung: Seine neue Aufgabe nennt Koch „eine besondere Herausforderung. Man muss mit Respekt daran gehen.“ Sein Vorgänger, Helmut Pfau, habe ihm eine sehr gut aufgestellte Direktion übergeben. Er möchte „die erfolgreiche Arbeit fortsetzen“. Welche Schwerpunkte Koch in den kommenden Monaten und Jahren setzen möchte, verrät der 58-Jährige allerdings noch nicht. „Das kann man nach wenigen Wochen noch nicht sagen.“

Nur soviel: „Es gibt laufend neue Herausforderungen“, stellt Koch fest, der mit seiner Frau in Bergisch Gladbach lebt, seine beiden erwachsenen Kinder wohnen in Köln. Eine sei der demographische Wandel. So stünden zahlreiche Pensionierungen an. Die Konsequenz: „Die Behörde wird sich verjüngen. Mit allen Chancen und Belastungen.“ Und wie sieht es mit mehr Personal aus? Die Forderung danach sei alt, stellt Koch fest. „Die Aufgaben sind immer zu viel. Wir würden uns alle mehr Personal wünschen.“

Mehr als 700 Beamte gehören laut Koch zu seiner Direktion. Jeden Tag, so der 58-Jährige, gelte es mehr als 400 Einsätze abzuarbeiten. Auch wenn es einfach klinge: Dabei sei es eine Herausforderung, „die Präsenz vor Ort zu gewährleisten, damit sich die Bürger sicher fühlen können“. Ein Baustein, das Sicherheitsgefühl weiter zu verbessern, ist die Videobeobachtung. Geplant ist, im kommenden Jahr zwei mobile Anlagen anzuschaffen, so Koch. „Damit erhalten wir mehr Flexibilität.“ Wo sie eingesetzt werden, steht noch nicht fest, mögliche Plätze wären Bertha-von-Suttner-Platz oder Hofgarten. Sicher aber ist, dass sie nur auf Anordnung der Behördenleitung an Orten aufgestellt werden, an denen die rechtlichen Voraussetzungen zur Überwachung erfüllt werden, so Koch. Dafür werden die Stellen, die sich überall im Zuständigkeitsgebiet befinden können, sorgfältig analysiert.