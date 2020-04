Urteil am Amtsgericht : Bonner baut zwölf Unfälle innerhalb von 16 Monaten

Bonn Eine Richterin geht davon aus, dass es sich bei den Unfällen um eine Betrugsmasche handelt. Sie verurteilt den Mann beim 13. Unfall dazu, Schadensersatz zu zahlen.

Auch wenn es – wie in allen vorausgegangenen Unfällen mit Beteiligung des BMW-Fahrers – nach erstem Anschein so aussah, als ob der Unfallgegner die Schuld an der Kollision trage, sah der Mercedes-Fahrer den Unfallhergang anders und drehte den Spieß um: Der aus Bad Münstereifel stammende Fahrer verklagte den BMW-Lenker vor dem Bonner Amtsgericht auf Schadensersatz in Höhe von 3546 Euro.

Unfälle ähneln sich sehr

Und zwar mit Erfolg, denn die Richterin sah das Ganze als einen fingierten Unfall an. Alleine die Häufung von Verkehrsunfällen, in die der 34-Jährige verwickelt gewesen sei, spreche dafür. Bei elf der zwölf vorausgegangenen Unfälle hatte der Mann selber am Steuer gesessen: Es sei extrem unwahrscheinlich, binnen so kurzer Zeit in 13 Verkehrsunfälle verwickelt zu werden, meinte die Richterin. Das bedeute ja alle fünf Wochen einen Unfall.