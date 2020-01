Reuterstraße und Belderberg : Am Donnerstag gibt es Klarheit zu Fahrverboten in Bonn

Am Donnerstag gibt es Klarheit zu Fahrverboten in Bonn

Stau auf der Reuterstraße: Wird dieses Bild bald der Vergangenheit angehören? Am Donnerstag wird entschieden, ob es dort zu einem Fahrverbot kommt. (Archivfoto). Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Bereits über ein Jahr dauert die Hängepartie zur Zukunft des Verkehrs auf Reuterstraße und Belderberg. An diesem Donnerstag soll nun die Entscheidung bekannt gegeben werden, ob bestimmte Autos von den beiden Straßen verbannt werden.

Manche Autofahrer werden sich diesen Donnerstag im Kalender vermerkt haben. Denn nun wird bekannt gegeben, ob Reuterstraße dem Belderberg künftig für bestimmte Fahrzeugtypen tabu sind. So hatte es im November 2018 das Verwaltungsgericht Köln auf Klage der „Deutschen Umwelthilfe“ entschieden, um entlang der beiden Straßen den zulässigen Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter einzuhalten.

Allerdings hatte das Land dagegen Berufung eingelegt. Ein Vergleichstermin fand in der vergangenen Woche bereits statt, über die Ergebnisse hatten beide Seiten bis zu diesem Donnerstag Stillschweigen vereinbart. Mit Informationen wird für den Mittag gerechnet.

Stadt verhandelt in Münster

Ähnlich verhält sich die Situation in Dortmund, wo bereits am Mittwoch über die Ergebnisse des Gütetermins informiert wurde: Demnach gibt es in Dortmund keine Fahrverbote.