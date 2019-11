Blaulicht in der Heerstraße : Polizeieinsatz in der Bonner Altstadt

Foto: Benjamin Westhoff Am Mittwochabend gab es in der Bonner Altstadt einen Polizeieinsatz.

Bonn Mehrere Mannschaftswagen der Polizei sind am späten Mittwochabend in die Bonner Altstadt ausgerückt. Was hinter dem Einsatz steckt, konnte die Polizei nicht sagen.

Am Mittwochabend gab es in der Bonner Altstadt einen Polizeieinsatz, an dem mehrere Mannschaftswagen beteiligt gewesen sind, wie Augenzeugen dem GA berichteten. Dabei scheint ein Haus in der Heerstraße durchsucht worden zu sein. Die Straße wurde gegen 20.30 Uhr von Einsatzwagen abgesperrt.

Die Polizei wollte am Abend auf GA-Anfrage keine Stellung zum Einsatz beziehen.

Foto: Benjamin Westhoff zurück

