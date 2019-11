Einatz in der Heerstraße : Zahlreiche Spielautomaten in Bonner Altstadt beschlagnahmt

Zahlreiche Spielautomaten in Bonner Altstadt beschlagnahmt

Einatz in der Heerstraße

Am Mittwochabend gab es in der Bonner Altstadt einen Polizeieinsatz. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Mehrere Mannschaftswagen der Polizei sind am Mittwochabend in die Bonner Altstadt ausgerückt. Es gab eine Festnahme, das Ordnungsamt beschlagnahmte außerdem mehrere Spielautomaten.

Am Mittwochabend ist die Bonner Polizei gegen 20.30 Uhr mit mehreren Mannschaftswagen in die Bonner Altstadt ausgerückt. Auch Mitarbeiter der Stadt Bonn waren an dem Einsatz beteiligt. Über den Grund ihres Ausrückens machte die Polizei zunächst keine Angaben.