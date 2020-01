Filetgrundstück an der Adenauerallee : Die alte Kinderklinik in Bonn wird zum Uni-Campus

Die alte Kinderklinik in Bonn wird zum Uni-Campus

Filetgrundstück an der Adenauerallee

Die alte Kinderklinik an der Adenauerallee zieht im Mai um auf den Venusberg. Foto: Volker Lannert

Bonn Im Mai ziehen Ärzte und Pfleger in den Neubau auf dem Venusberg. Lange war unklar, ob das Universitätsklinikum auf die Immobilie verzichtet. Jetzt hat der Vorstandsvorsitzende grünes Licht gegeben.

Die alte Kinderklinik an der Adenauerallee wird nach dem Komplettumzug auf den Venusberg an die Universität übergeben. Der Vorstandsvorsitzende des Universitätsklinikums Bonn (UKB), Wolfgang Holzgreve, sagte dem GA: „Das Gelände wird in Zukunft von der Universität genutzt und dieser kostenfrei bei Auszug übergeben. Die freistehenden Gebäude können jetzt schon genutzt werden.“