Internet und Telefon : Aktuell kommt es zu Störungen bei Telekom, Vodafone, 1&1 und O2

Bonn Tausende Beschwerden auf dem Störungsportal allestoerungen.de deuten darauf hin, dass es seit den frühen Morgenstunden zu Störungen im Netz der Betreiber Telekom, Vodafone, 1&1 sowie O2 kommt.

Die Telekom hat die Störungen im Gespräch mit dem GA am Morgen bestätigt. Auch auf der Webseite der Telekom ist die aktuelle Störung im „Hilfe-Bereich“ bereits eingetragen. In der Nacht sei ein Software-Update durchgeführt worden, sagte ein Sprecher der Telekom. Vermutlich sei das Problem darauf zurückzuführen. Betroffen seien nur die Anschlüsse, die in Verbindung mit einem Festnetzanschluss stehen. Wieviele Kunden insgesamt betroffen waren, konnte die Telekom am Morgen nicht abschätzen. Die Zahl der Meldungen sei aber seit 8 Uhr schon wieder rückläufig, sagte der Sprecher.