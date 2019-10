300 Menschen vor Botschaft in Bonn : Menschen klettern an afghanischem Konsulat über Zaun

Die Polizei war am Afghanischen Konsulat in Bonn im Einsatz.

Bonn Großen Andrang hat es am Montag erneut vor dem afghanischen Konsulat gegeben. 300 Menschen versammelten sich dort, einzelne Besucher kletterten über den Zaun - bis die Polizei eintraf.

Rund 300 Menschen haben sich am Montagmittag vor dem afghanischen Konsulat am Liebfrauenweg in Ückesdorf versammelt, um dort Termine wahrzunehmen. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, sei der Andrang so groß gewesen, dass auch Menschen über den Zaun geklettert seien.