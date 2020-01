„Unser Kreuz hat keinen Haken“ : Kirchen in Bonn unterstützen Aktion der Diakonie gegen AfD

Bonn Die Kirchen in Bonn haben sich deutlich hinter die Diakonie gestellt, die während des Neujahrsempfangs der AfD ein Plakat mit dem Slogan „Unser Kreuz hat keinen Haken“ aufgehängt hatte. Der AfD-Kreisverband erklärte unterdessen die Äußerung seines Mitglieds Sascha Ulbrich im Namen der Partei zur „Einzelmeinung“.

Nachdem die Diakonie in den gemeinsam von Stadt und Kirchen genutzten Räumen des Nachbarschaftszentrums auf dem Brüser Berg das Plakat „Unser Kreuz hat keine Haken“ während des Neujahrsempfangs der Bonner AfD aufgehängt hatte, positionieren sich die christlichen Kirchen in der Stadt deutlich. „Jede Form von Rassismus und Menschenverachtung ist mit der evangelischen Kirche – und auch mit den christlichen Kirchen insgesamt und unseren Hilfswerken Diakonie und Caritas – nicht zu machen. Und da gilt es in dieser Zeit, in der so viele Hemmungen fallen, sich deutlich zu wehren“, erklärt der evangelische Pressepfarrer Joachim Gerhardt.