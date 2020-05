Nachruf : Ältester Bonner Karl Grimm mit 108 Jahren gestorben

Beuel Der frühere Hausarzt und passionierte Ruderer Karl Grimm war der älteste Bonner. Am 25. April ist er kurz nach seinem 108. Geburtstag gestorben.

Karl Grimm war der älteste Bonner. Wie jetzt bekannt wurde, ist er am 25. April kurz nach seinem 108. Geburtstag gestorben. Geboren am 5. April 1912, hat er in geistiger Frische, weitestgehend körperlich gesund und bis zuletzt in der eigenen Wohnung in Beuel lebend dieses hohe Alter erreicht. Seine Hausarztpraxis in Kessenich und sein sportliches Hobby, das Rudern, haben ihn zeitlebens fit gehalten. Seine Frau Hedda hat sich um ihn bis zum Schluss gekümmert. Er hinterlässt zwei Kinder.