Weniger Autoverkehr : ADFC fordert Radspuren auf Bonner Bundesstraßen

BONN Während der Corona-Krise nimmt der Verkehr ab: Fahrradlobbyisten sehen nun eine Chance, den Radverkehr zu stärken. Der ADFC regt daher die Einführung sicherer „Bike Lanes“ auf den Bundesstraßen B9 und und B56 an sowie die Öffnung der Fußgängerzone für Radler.

Fahrradlobbyisten fordern, den Radverkehr während der Einschränkungen durch Corona zu stärken. In einem Schreiben an die Stadt hat der örtliche ADFC die Einführung sicherer „Bike Lanes“ auf den für gewöhnlich viel befahrenen Straßen B 9 und und B 56 angeregt und die Öffnung der Fußgängerzone für Radler. „Auch Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit in der Stadt sowie verbesserte Ampelphasen, die Radfahrern auf ihren Hauptstrecken Vorrang einräumen, lassen sich jetzt prüfen“, findet Werner Böttcher vom ADFC.