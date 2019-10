Fahrbahnreparaturen an der A565 : Autobahnauffahrt in Bonn-Auerberg wird nachts gesperrt

In der kommenden Woche wird die Autobahnauffahrt in Bonn-Auerberg nachts gesperrt.

Bonn Wegen einer Fahrbahnreparatur wird in der Woche vom 7. bis zum 11. Oktober die Autobahnauffahrt in Bonn-Auerberg nachts gesperrt. Auf der A565 selbst gibt es auch eine Einschränkung.

In der kommenden Woche wird in den Nächten von Montag bis Freitag von jeweils 19 bis 6 Uhr die Fahrbahn in Höhe der Anschlussstelle Bonn-Auerberg repariert. Wie der Landesbetrieb Straßenbau NRW erklärte, läuft der Straßenverkehr auf der A565 in Fahrtrichtung Siegburg während dieser Zeit einstreifig an den Bauarbeiten vorbei.