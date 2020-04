Bis in die Wohnung begleitet : 82-Jährige wird von zwei Frauen in Buschdorf betrogen

Bonn Am Mittwoch ist eine Seniorin auf zwei Trickbetrügerinnen reingefallen. Diese werden mithilfe einer Täterbeschreibung gesucht.

Am Mittwochabend fiel eine 82-jährige Seniorin offenbar auf zwei Trickbetrügerinnen in Bonn-Buschdorf herein. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Seniorin im Supermarkt an der Otto-Hahn-Straße eingekauft. Gegen 19.30 Uhr boten ihr zwei Frauen an, ihre Einkaufstaschen nach Hause zu tragen.