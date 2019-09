Kultur- und Begegnungsfest : 70 Vereine präsentieren sich in Bonner Innenstadt

Bonn Rund 70 Vereine und Organisationen stellten sich am Sonntag auf dem Marktplatz und dem Münsterplatz vor. Das Bonner Kultur- und Begegnungsfest „Vielfalt!“ lockte zahlreiche Besucher

Menschen aus 180 Nationen leben in Bonn. Greifbar wurde diese Vielfalt beim Bonner Kultur- und Begegnungsfest "Vielfalt!", das am Sonntag zahlreiche Besucher in die City lockte. Rund 70 international ausgerichtete Vereine und Organisationen aus Bonn stellten sich auf dem Marktplatz und dem Münsterplatz vor und ließen die Besucher in Kulturen aus aller Welt eintauchen.