Polizei bittet um Hinweise : 67-jähriger Mann aus Bonn-Duisdorf wird vermisst

Bonn Die Polizei sucht den 67-jährigen Harald J. und bittet die Bevölkerung um Hilfe. Zurzeit gibt es keine Spur von dem Mann. Zuletzt wurde der Duisdorfer am Mittwochmorgen gesehen.

Der 67-jährige aus Bonn-Duisdorf wurde zuletzt am Mittwochmorgen um vier Uhr an seiner Wohnanschrift in der Geschwister-Scholl-Straße gesehen. Am Nachmittag stellte die Lebensgefährtin von Harald J. die Abwesenheit fest und informierte die Polizei.