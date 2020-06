Mann galt als vermisst : 67-Jähriger aus Bonn-Duisdorf wurde aufgefunden

Symbolbild. Foto: Friso Gentsch/Symbol

Bonn Am Donnerstagmittag meldete die Polizei einen 67-Jährigen aus Bonn-Duisdorf als vermisst. Inzwischen wurde der Mann wiedergefunden. Nach Angaben der Polizei war er am Mittwoch in ein Krankenhaus eingeliefert worden.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von general-anzeiger-bonn.de

Wie die Polizei am Donnerstagnachmittag mitteilte, ist inzwischen bekannt, dass der gesuchte Mann bereits am Mittwochnachmittag unter zunächst unbekanntem Namen in ein Bonner Krankenhaus eingeliefert worden war. Bei einer durch die Kriminalpolizei im entsprechenden Krankenhaus bereits durchgeführten Abfrage konnte der Mann deswegen zunächst nicht zugeordnet werden.